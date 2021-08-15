Йеспер Филипсен из Alpecin-Fenix вел борьбу на последних метрах второго этапа «Вуэльты Испании» с Фабио Якобсеном из Deceuninck-Quick-Step, но все же сумел обойти соперника. Дистанцию в 166,7 километра бельгиец проехал за 3 часа 58 минут и 57 секунд.
В борьбу за победу пытались вмешаться еще несколько гонщиков, но больше всего шансов было у Майкла Мэттьюса из Team BikeExchange. В итоге австралиец финишировал лишь третьим.
Русский гонщик Александр Власов из команды Astana-Premier Tech завершил заезд на 17-й позиции.
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