Йеспер Филипсен из Alpecin-Fenix вел борьбу на последних метрах второго этапа «Вуэльты Испании» с Фабио Якобсеном из Deceuninck-Quick-Step, но все же сумел обойти соперника. Дистанцию в 166,7 километра бельгиец проехал за 3 часа 58 минут и 57 секунд.

В борьбу за победу пытались вмешаться еще несколько гонщиков, но больше всего шансов было у Майкла Мэттьюса из Team BikeExchange. В итоге австралиец финишировал лишь третьим.

Русский гонщик Александр Власов из команды Astana-Premier Tech завершил заезд на 17-й позиции.

Вуэльта Роглич выиграл 1-й этап «Вуэльты» 21 ЧАС НАЗАД

Капитан голландской велокоманды Примож Роглич сохранил красную майку лидера «Вуэльты».

16 августа пелотон ожидает довольно протяженный этап – 202,8 километра со стартом в Санто-Доминго-де-Силосе и финишем в Пикон Бланко.

Вуэльта Русские участники, гонки вокруг соборов. Все о «Вуэльте»-2021 12/08/2021 В 09:03