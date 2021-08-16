Эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ из команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux выиграл третий этап «Вуэльты Испании». Дистанцию в 202,8 километра Таарамяэ проехал за 5 часов 16 минут и 57 секунд.
Вторым стал американец Джо Домбровски из UAE-Team Emirates, который отстал от эстонца на 21 секунду. Третьим финишировал Кенни Элизонде из Франции (+0,36).
Русский гонщик Александр Власов из команды Astana-Premier Tech в заезде участия не принимал.
Вуэльта Каталонии
Вальверде выиграл «Вуэльту Каталонии»
- После третьего этапа лидером генеральной классификации «Вуэльты» стал Таарамяэ.
- 17 августа состоится четвертый этап «Вуэльты» протяженностью 163,9 км со стартом в Эль Бурго де Осма и финишем в Молина де Арагон.
Джиро д'Италия
Таарамяэ победил на 20-м этапе «Джиро»
Тур де Франс
Кристофер Фрум победил на Мон-Ванту