Эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ из команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux выиграл третий этап «Вуэльты Испании». Дистанцию в 202,8 километра Таарамяэ проехал за 5 часов 16 минут и 57 секунд.

Вторым стал американец Джо Домбровски из UAE-Team Emirates, который отстал от эстонца на 21 секунду. Третьим финишировал Кенни Элизонде из Франции (+0,36).

Русский гонщик Александр Власов из команды Astana-Premier Tech в заезде участия не принимал.

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После третьего этапа лидером генеральной классификации «Вуэльты» стал Таарамяэ.

17 августа состоится четвертый этап «Вуэльты» протяженностью 163,9 км со стартом в Эль Бурго де Осма и финишем в Молина де Арагон.

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