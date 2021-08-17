Велогонщик из Нидерландов Фабио Якобсен из команды Deceuninck – Quick Step выиграл четвертый этап «Вуэльты Испании». Дистанцию 163,9 км он проехал за 3 часа 43 минуты и 07 секунд.
Вторым стал француз Арно Демар из команды Groupama – FDJ. Третьим финишировал датчанин Магнус Корт Нильсен, представляющий EF Education – Nippo.
Русский гонщик Александр Власов из команды Astana-Premier Tech стал 48-м.
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- После четвертого этапа лидером генеральной классификации «Вуэльты» остался эстонец Таарамяэ.
- 18 августа состоится пятый этап «Вуэльты» протяженностью 184,4 км со стартом в Таранконе и финишем в Альбасете.
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