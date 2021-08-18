Велогонщик из Бельгии Яспер Филипсен из команды Alpecin-Fenix выиграл пятый этап «Вуэльты Испании». Дистанцию 184,4 км он проехал за 4 часа 24 минуты и 41 секунду.

Вторым стал Фабио Якобсен из Нидерландов, представляющий команду Deceuninck – Quick Step. Третьим финишировал итальянец Альберто Даниезе из DSM.

Русский гонщик Александр Власов из команды Astana-Premier Tech стал 35-м.

Вуэльта Якобсен был быстрейшим в бешеном финише 4-го этапа ВЧЕРА В 16:47

После пятого этапа лидером генеральной классификации «Вуэльты» стал француз Кенни Эллисонд (Trek – Segafredo) с общим временем – 17.33,57

19 августа состоится шестой этап «Вуэльты» протяженностью 158,32 км со стартом в Рекене и финишем в Альто де ла Монтане.

Вуэльта Якобсен выиграл 4-й этап «Вуэльты» ВЧЕРА В 16:41