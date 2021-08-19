Завершился шестой этап многодневки «Вуэльта Испании» протяженностью 158,3 км. Победу одержал датский гонщик Nippo Магнус Корт из команды EF Education (3.30,53), вторым к финишу прибыл словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma (3.30,53). Третье время показал итальянец Андреа Баджоли из Deceuninck – Quick Step (3.30,55).

Россиянин Александр Власов из Astana – Premier Tech показал четвертое время (3.30,57).

На первое место в общем зачете вышел Примож Роглич.

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Седьмой этап Вуэльты стартует в курортном городке Гандия, он входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия.

Это один из крупнейших прибрежных городов Испании, известный исторический и культурный центр, город-порт.

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