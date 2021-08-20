Австралийский гонщик Team DSM Майкл Сторер стал победителем седьмого этапа престижной веломногодневки «Вуэльта». Он преодолел 94 километра горного отрезка дистанции с результатом 4 часа 10 минут и 13 секунд.

На втором месте оказался Карлос Верона. Испанец из Movistar проиграл Стореру 21 секунду. Русский гонщик Team Sky Павел Сиваков закончил гонку на третьей позиции и уступил победителю 59 секунд.

Сиваков показал лучший результат для представителей России на «Вуэльте» этого года. На шестом этапе Александр Власов из Astana-Premier Tech занял четвертое место, но на следующие сутки Павел улучшил достижение соотечественника. После этого отрезка Сиваков получил белую майку лидера горного зачета веломногодневки.

Вуэльта Велосипедист запнулся, вылетел с трассы и присел отдохнуть 8 ЧАСОВ НАЗАД

Красную майку сохранил действующий чемпион испанского Гранд Тура Примож Роглич из Словении. Александр Власов – второй в молодежном зачете многодневки и остается на девятой строчке генеральной классификации.

Восьмой этап «Вуэльты» пройдет на равнине между Санта Полой и Ла Мангой. Он начнется в субботу, 21 августа. Прямая трансляция – на телеканале Eurosport 2 в 15:50 по московскому времени.

Вуэльта Безумец с телефоном едва не спровоцировал аварию на «Вуэльте» 9 ЧАСОВ НАЗАД