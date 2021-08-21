Голландец Фабио Якобсен из команды Deceuninck – Quick-Step стал победителем восьмого этапа престижной веломногодневки «Вуэльта».

Он преодолел дистанцию длиной в 173 километра за 3 часа 56 минут и 5 секунд. Фабио вырвал победу в финишном створе у соперников. На втором месте оказался итальянец Альберто Дайнезе, третьим стал бельгиец Яспер Филипсен.

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Русский гонщик Александр Власов из Astana-Premier Tech приехал в лидирующей группе, он оказался на 22-м месте. В генеральной классификации Власов по-прежнему идет на девятой позиции с отставанием в 66 секунд.

Лидером общего зачета остался словенец Примож Роглич из команды Team Jumbo-Visma. Действующий чемпион испанской многодневки также финишировал в одно время с победителем и сохранил красную майку.

У Якобсена вторая победа на этапах испанской многодневки. Ранее нидерландский гонщик выиграл на четвертом отрезке «Вуэльты».

Девятый этап «Вуэльты» – горный. Он пройдет между Пуэрто Лумбрерасом и Альто де Велефике и растянется на 188 километров. Гонка стартует в воскресенье, 22 августа, в 16:00 по московскому времени. Трансляция начнется на Eurosport 2 в 15:50 мск, а в 17:30 перейдет на Eurosport 1.

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