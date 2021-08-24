Австралийский велогонщик Майкл Сторер из команды DSM выиграл 10-й этап «Вуэльты Испании». Дистанцию 189 км он проехал за 4 часа 09 минут и 21 секунду.
Вторым стал бельгиец Маури Вансевенант из Deceuninck – Quick Step, отставший от победителя на 22 секунды. Третьим финишировал Клеман Шампуссен из французской команды AG2R Citroen с тем же временем.
Русский гонщик Александр Власов из Astana-Premier Tech стал 32-м.
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Сторер улетел от соперников, которые бились за 2-е место
- После 10-го этапа лидером генеральной классификации «Вуэльты» стал норвежец Одд Кристиан Эйкинг, перехвативший красную майку у Приможа Роглича.
- 25 августа состоится 11-й этап «Вуэльты» протяженностью 133,6 км со стартом в Антекере и финишем в Вальдепеньяс-де-Хаэн.
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