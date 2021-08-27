Завершился 13-й этап многодневной велогонки «Вуэльта Испании», протяженностью 203,7 километра. Первым на финишировал французский гонщик команды Deceuninck – Quick-Step Флориан Сенешаль. Второй и третий результаты у итальянцев Маттео Трентини из UAE-Team Emirates и Альберто Дайнезе из DSM.

Гонщик «Астаны» Горка Исагирре завершил этап 29-м. Александр Власов стал 30-м, Юрий Натаров – 59-м, Йон Исагирре – 128-м, Луис Леон Санчес – 131-м. Омар Фраиле не вышел на старт этапа.

В общем зачете лидирует Одд Кристиан Эйкинг (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) из Норвегии.

14-й этап состоится 28 августа в 14:00 по мск.

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