Обновлено 28/08/2021 в 16:22 GMT

Завершился 14-й этап веломногодневки «Вуэльта», пелотон преодолел 165,7 километров по горному маршруту.

Победу на этапе одержал французский велогонщик Ромен Барде из команды DSM. Втором финишировал испанец Хесус Эррада, представляющий Cofidis, Solutions Crédits. Австралиец Джей Вайн из команды Alpecin-Fenix замкнул тройку лидеров.

Лучшим у гонщиков «Астаны» стал русский спортсмен Александр Власов, завершивший этап только 24-м.

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15-й этап пройдет 29 августа в Навалморал де ла Мата – Эль Баррако в 12:52 по мск.

В общем зачете лидирует Одд Кристиан Эйкинг (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) из Норвегии.

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