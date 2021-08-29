Завершился 15-й этап супермногодневки «Вуэльта», пелотон преодолел 197,5 километров из Навалмораль-де-ла Мата в Эль Баррако.

Победу на этапе одержал поляк Рафал Майка из команды UAE-Team Emirates. Он показал время 4 часа 51 минуту и 36 секунд. Вторым финишировал Стивен Крейсвик из Нидерландов, представляющий Jumbo-Visma. Австралиец Крис Хэмилтон из DSM замкнул тройку лидеров.

Лучшим у гонщиков «Астаны» стал русский спортсмен Александр Власов, завершивший этап 13-м.

Вуэльта Победа Барде и другие главные моменты 14-го этапа «Вуэльты» ВЧЕРА В 17:13

16-й этап пройдет 31 августа из Лореды до Санта-Крус-де-Безана и составит180 км.

В общем зачете лидирует Одд Кристиан Эйкинг (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) из Норвегии.

Вуэльта Барде выиграл 14-й этап «Вуэльты» ВЧЕРА В 16:20