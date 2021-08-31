Нидерландский велогонщик Фабио Якобсен из команды Deceuninck-Quick Step победил на 16-м этапе «Вуэльты Испании».

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Якобсен стал первым со временем 4 часа 8 минут 57 секунд. Второе место занял бельгиец Йорди Мейс из Bora–Hansgrohe, третье – итальянец Маттео Трентин из UAE Team Emirates.

Вуэльта Ехали больше 4 часов, а победил Якобсен. Лучшее с 16-го этапа ЧАС НАЗАД

Русский гонщик Александр Власов из команды Astana-Premier Tech стал 38-м, а его соотечественник Павел Сиваков из INEOS Grenadiers – 106-м.

В общем зачете лидирует норвежец Одд Кристиан Эйкинг из Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux.

Власов занимает 11-е место, Сиваков 42-е.

Вуэльта Майка выиграл 15-й этап «Вуэльты» 29/08/2021 В 17:25