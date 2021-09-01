Словенский велогонщик Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал победителем 17-го этапа многодневной гонки «Вуэльта Испании».

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Роглич на этапе протяженностью 186 км показал результат 4 часа 34 минуты и 45 секунд. Вторым стал американец Сепп Кусс из Jumbo-Visma, отставание – 1 минута 35 секунд. Замкнул тройку лучших колумбиец Мигель Анхель Лопес из команды Movistar, (+1,37).

Вуэльта Роглич отбил все атаки и зарешал 17-й этап ЧАС НАЗАД

Русский гонщик Павел Сиваков из INEOS Grenadiers (+21.02) занял 41-е место, другой представитель России Александр Власов (Astana-Premier Tech, +35.29) упал в ходе этапа и стал в итоге 79-м.

Роглич вышел в лидеры генеральной классификации, его время – 68 часов 42 минуты 56 секунд.

«Вуэльта» закончится 5 сентября.

Вуэльта Власов попал в завал на дождевой трассе и получил травму 2 ЧАСА НАЗАД