Завершился 18-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании». Победил колумбиец Мигель Анхель Лопес из команды Movistar.

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Вторым, через 14 секунд после победителя, финишировал лидер общего зачета словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma. Также на подиум этапа поднялся испанец Энрик Мас (Movistar). Призовые места на этапе заняли гонщики, входящие в тройку лидеров общего зачета.

Вуэльта Роглич выиграл 17-й этап «Вуэльты» и возглавил общий зачет ВЧЕРА В 16:52

Русский гонщик Павел Сиваков из INEOS Grenadiers (+10.57) занял 35-е место, его соотечественник Александр Власов (Astana-Premier Tech, +31.47) – 90-е.

В общем зачете лидирует Роглич – 73 часа 24 минуты 25 секунд.

«Вуэльта Испании» завершится 5 сентября.

Вуэльта Роглич отбил все атаки и зарешал 17-й этап ВЧЕРА В 16:24