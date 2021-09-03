Завершился 19-й этап многодневной велогонки «Вуэльта Испании», пелотон преодолел по горам 191,2 километр.
Первым на финише этапа был датчанин Магнус Корт из команды EF Education-Nippo. Вторую строчку занял португалец Руи Оливейра, представляющий UAE-Team Emirates. Третье место досталось американскому велогонщику Куинну Симмонсу из команды Trek-Segafredo.
Вуэльта
Финиш и третья победа Корта на «Вуэльте»-2021
Русский спортсмен, представитель команды INEOS Grenadiers Павел Сиваков финишировал только на 86-й позиции.
- В общем зачете за 2 дня до финиша лидирует словенский спортсмен Примож Роглич
- «Вуэльта Испании» завершится 5 сентября.
Вуэльта
Победа Лопеса и другие главные моменты 18-го этапа «Вуэльты»
Вуэльта
Лопес выиграл 18-й этап «Вуэльты»