Завершился 19-й этап многодневной велогонки «Вуэльта Испании», пелотон преодолел по горам 191,2 километр.

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Первым на финише этапа был датчанин Магнус Корт из команды EF Education-Nippo. Вторую строчку занял португалец Руи Оливейра, представляющий UAE-Team Emirates. Третье место досталось американскому велогонщику Куинну Симмонсу из команды Trek-Segafredo.

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Русский спортсмен, представитель команды INEOS Grenadiers Павел Сиваков финишировал только на 86-й позиции.

В общем зачете за 2 дня до финиша лидирует словенский спортсмен Примож Роглич

«Вуэльта Испании» завершится 5 сентября.

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