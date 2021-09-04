Завершился 20-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании». Победил француз Клеман Шампуссен из команды AG2R Citroën. Он показал время 5 часов 21 минуту и 52 секунды.
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Вторым, через 6 секунд после победителя, финишировал лидер общего зачета словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma. Также на подиум этапа поднялся Адам Йейтс из Великобритании (INEOS Grenadiers), он отстал от Шампуссена на 8 секунд.
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  • Роглич удерживает красную майку перед последним этапом.
  • «Вуэльта» завершится 5 сентября индивидуальной разделкой на 33,8 км.
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