Завершился 20-й этап веломногодневки «Вуэльта Испании». Победил француз Клеман Шампуссен из команды AG2R Citroën. Он показал время 5 часов 21 минуту и 52 секунды.

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Вторым, через 6 секунд после победителя, финишировал лидер общего зачета словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma. Также на подиум этапа поднялся Адам Йейтс из Великобритании (INEOS Grenadiers), он отстал от Шампуссена на 8 секунд.

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Русский гонщик Павел Сиваков из INEOS Grenadiers (+18.21) занял 52-е место, его соотечественник Александр Власов не вышел на старт.

Роглич удерживает красную майку перед последним этапом.

«Вуэльта» завершится 5 сентября индивидуальной разделкой на 33,8 км.

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