«Вуэльта»-2021 – звездный час 25-летнего голландца Фабио Якобсена. Гонщик ни разу не покорял многодневки, не говоря уже о Гранд-турах. Единственные его победы – местные триумфы на фламандских однодневках. В Испании Фабио выиграл уже три этапа (перебил рекорд из двух побед в 2019-м) и с восьмого дня оккупировал зеленую майку очковой классификации. Голландец в шаге от победы в спринтерском зачете, хотя еще год назад мог умереть после ужасного падения на «Туре Польши».

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Польская многодневка – часть Мирового тура и дешевая альтернатива «Вуэльте». Последние этапы недельной гонки накладываются на стартовые Гранд-тура, так что если гонщик выбрал Польшу, то трехнедельной командировки в Испанию у него не планируется. Однако опасность короткой многодневки не уступает «Вуэльте» и захватывает с первого дня. Финиш стартового этапа представляет собой спринт со спуска по узкой асфальтовой дороге, которая обладает повышенным риском аварии.

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Фабио Якобсен на «Вуэльте»-2021 Фото: Getty Images

«Каждый год один и тот же спринт в спуск на «Туре Польши». Каждый год я спрашиваю себя, почему организаторы считают это хорошей идеей. Массовый спринт достаточно опасен сам по себе, не нужно ехать на спуск со скоростью 80 км/ч», – злился немецкий велогонщик Симон Гешке. Гнев участников вызывал не только уклон трассы, но и хилые ограждения, которые не отвечали мировым стандартам. Пластиковые заборчики заменили только после жуткого завала на старте многодневки в 2020-м.

Именно злосчастный спринт на «Туре Польши»-2020 едва не прикончил Якобсена, который боролся за победу на первом этапе с соотечественником Диланом Груневегеном. Голландцы немного оторвались от преследователей перед самой финишной линией. Дилан шел чуть впереди, но Фабио сидел у него на колесе и резко догонял. Груневеген решил перекрыть траекторию обгона для соперника и сохранить первое место, но в итоге прижал Якобсена к ограждению и отправил в свободное падение головой вперед на огромной скорости.

Фабио полетел в ограждения, столкнулся с фотографом и приземлился на рельсы телекамер. Его велосипед улетел в противоположном направлении и врезался в Груневегена уже за линией финиша, который все же закончил гонку первым. В результате аварии произошел огромный завал, ведь спустя мгновение после контакта голландцев об обломки заграждения и валяющиеся велики споткнулись остальные гонщики. Все отделались без серьезных травм, кроме Якобсена.

«Мой товарищ по команде Флориан Сенешаль оставил велосипед и побежал ко мне. Он увидел, что я лежу на асфальте, между заграждений. Повсюду была кровь. Окружающие ничего не сделали: они замерли от страшного вида. Флориан увидел, что я задыхаюсь от собственной крови. Я не мог пошевелиться, он видел панику в моих глазах. Он рефлекторно взял меня за голову и слегка приподнял, так что кровь потекла у меня изо рта и горла», – Якобсен поделился последними воспоминаниями об аварии.

Авария на «Туре Польши» Фото: Getty Images

Голландца сразу перевезли в больницу и ввели в состояние искусственной комы, чтобы оценить повреждения верхней части тела. К счастью, гонщик избежал травм позвоночника и головного мозга, однако сильно повредил грудную клетку – его легкие запечатали сгустки крови, которые осложняли дыхание. Понадобилась долгая 5-часовая операция. Она закончилась успешно, однако Фабио пролежал в коме несколько дней.

«Время проведения челюстно-лицевых процедур будет зависеть от общего состояния пациента. Он молод, поэтому мы надеемся, что постепенно ему будет становиться лучше. Наши прогнозы оптимистичны, так как, за исключением травм лица и черепа, рентгенологическая диагностика повреждений позвоночника не выявила», – рассказал директор госпиталя, в котором находился велогонщик.

Якобсен вышел на связь впервые после аварии только первого октября – запостил фото в твиттере и поделился с фолловерами информацией о своем здоровье. Всего через неделю голландцу предстояло еще одно врачебное вмешательство. Гонщику прооперировали верхнюю и нижнюю челюсти, а позже установили зубные импланты. Кстати, именно ему присудили победу на первом этапе польской многодневки, ведь Груневегена дисквалифицировали за создание жуткого завала, а велосипед Фабио по инерции приземлился далеко за финишной чертой.

Голландец был готов продолжать карьеру уже с сезона-2021. Однако время в реанимации он вспоминал как ад, который лучше не переживать никогда. Из-за таблеток и травм Фабио лежал без движения, с постоянным чувством сонливости и бесконечными мыслями о смерти. Гонщик признавался, что раз 100 за время госпитализации думал, будто вот-вот скончается. «Это были самые длинные дни в моей жизни. Никогда раньше я так не страдал. Я бы предпочел участвовать на трех «Вуэльтах» подряд, чем провести еще один день в реанимации», – жаловался голландец.

Фабио Якобсен на «Вуэльте»-2021 Фото: Getty Images

Однако вскоре после выздоровления Фабио уже шутил над своей аварией, благодаря в спасении толстую пятую точку, на которую он приземлился после встречи головы и асфальта. В ноябре Якобсен уже вернулся к тренировкам на велосипеде, но так и не получил даже извинений от Груневегена, который будто забыл об инциденте. Его дисквалифицировали на девять месяцев, что в некоторой степени даже несправедливо: голландец действовал обычно для финишного створа. Подобные дуэли часто остаются без внимания, просто Дилан переусердствовал и не учел опасность финишного створа в Польше.

«Я не так добр, чтобы сказать, что он не виноват. Мне жалко себя, его, наши команды. Мы были двумя лучшими голландскими спринтерами и одними из лучших в мире. Мы гонялись весь год: один раз он выигрывал, в следующий раз я. Мы встречались на «Джиро» и других гонках. Наша дуэль длилась долго. Такие дуэли – суть нашего спорта», – рассуждал Якобсен.

Якобсен вернулся в апреле – поучаствовал в «Туре Турции», но оказался вдалеке от топовых мест. Голландец постепенно набирал и заискрил на «Вуэльте»: выиграл три этапа и зарезервировал первое место в спринтерском зачете. Зеленая майка уже наверняка достанется Фабио, который проделал сложный путь, чтобы ее выиграть.

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