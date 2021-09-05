Словенский велогонщик Примож Роглич, представляющий команду Jumbo-Visma, третий раз в карьере стал победителем в общем зачете «Вуэльты».
Роглич лидировал в общем зачете накануне последнего дня испанского Гранд-тура и в индивидуальной гонке с раздельного старта на 33,8 км в Сантьяго-де-Компостеле никому не оставил шансов. Его результат составил 44 минуты 2 секунды. Вторым финишировал датчанин Магнус Корт Нильсен, отставший на 14 секунд, третьим стал гонщик из Нидерландов Тимен Аренсман, поймавший 52 секунды.
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Чемпионский финиш Роглича на «Вуэльте»
В общем зачете «Вуэльты» второе место досталось испанцу Энрику Масу из Movistar (+4 минуты 42 секунды), третье – австралийцу Джеку Хэйгу из Bahrain Victorious (+7 минут 40 секунд).
Спринтерский зачет выиграл нидерландский велогонщик Фабио Якобсен из Deceuninck-Quick Step, горную классификацию – австралиец Майкл Сторер из DSM.
Александр Власов из команды Astana Premier Tech за день до окончания соревнований прекратил борьбу из-за травмы, полученной во время падения на одном из этапов. Павел Сиваков был помощником капитана INEOS Grenadiers колумбийца Эгана Берналя, который стал шестым, отстав от победителя на 13 минут 27 секунд.
- Ранее словенец выигрывал «Вуэльту» в 2019 и 2020 годах.
- Роглич – олимпийский чемпион 2020 года в индивидуальной гонке.
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