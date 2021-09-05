Словенский велогонщик Примож Роглич, представляющий команду Jumbo-Visma, третий раз в карьере стал победителем в общем зачете «Вуэльты».

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Роглич лидировал в общем зачете накануне последнего дня испанского Гранд-тура и в индивидуальной гонке с раздельного старта на 33,8 км в Сантьяго-де-Компостеле никому не оставил шансов. Его результат составил 44 минуты 2 секунды. Вторым финишировал датчанин Магнус Корт Нильсен, отставший на 14 секунд, третьим стал гонщик из Нидерландов Тимен Аренсман, поймавший 52 секунды.

Вуэльта Чемпионский финиш Роглича на «Вуэльте» ЧАС НАЗАД

В общем зачете «Вуэльты» второе место досталось испанцу Энрику Масу из Movistar (+4 минуты 42 секунды), третье – австралийцу Джеку Хэйгу из Bahrain Victorious (+7 минут 40 секунд).

Спринтерский зачет выиграл нидерландский велогонщик Фабио Якобсен из Deceuninck-Quick Step, горную классификацию – австралиец Майкл Сторер из DSM.

Александр Власов из команды Astana Premier Tech за день до окончания соревнований прекратил борьбу из-за травмы, полученной во время падения на одном из этапов. Павел Сиваков был помощником капитана INEOS Grenadiers колумбийца Эгана Берналя, который стал шестым, отстав от победителя на 13 минут 27 секунд.

Ранее словенец выигрывал «Вуэльту» в 2019 и 2020 годах.

Роглич – олимпийский чемпион 2020 года в индивидуальной гонке.

Вуэльта Шампуссен выиграл 20-й этап «Вуэльты» ВЧЕРА В 16:42