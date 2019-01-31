Велогонщика сняли с «Вуэльты» за фото, на котором он двусмысленно пристроился за официанткой

Организаторы этапа «Вульэта Сан-Хуан» в Аргентине выпустили пресс-релиз, в котором заявили об отстранении бельгийского велогонщика Ильо Кейссе от заездов из-за непристойного фото с его участием.

Cycling News пишет, что организаторы увидели фотографию ниже. На ней – члены команды Deceuninck-QuickStep, пилотом которой является Ильо, сфотографировались с официанткой. Бельгийцу досталось место позади девушки – и он, закинув руку за голову, принял довольно двусмысленную позу. Источник уточняет, что дама позже обратилась в полицию с жалобой и рассказала об инциденте местным СМИ, а Кейссе расстался с 80 долларами, которые у него изъяли в качестве штрафа.

«Хочу извиниться перед всеми за тот жест на фото. Я никого не хотел оскорбить, и приношу свои глубочайшие извинения. Я признаю, что совершил ошибку. Мне правда очень жаль», – твитнул Кейссе, публично раскаиваясь за фото.

Велогонка в Аргентине завершится 3 февраля.

Ильо брал золото на ЧЕ-2011.

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