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«Разве она виновата, что ты пялишься на грудь?» Гонщика раскритиковали за сексистский пост

«Разве она виновата, что ты пялишься на грудь?» Гонщика раскритиковали за сексистский пост
Eurosport

17 ч. назадОбновлено 32 мин. назад

Сквозь одежду у девушки просветились соски.

Бельгийский журналист и бывший профессиональный велогонщик Свен Споормейкерс вызвал бурю негодования из-за сексистского комментария касательно внешнего вида аргентинской журналистки Белен де Мендигурен.

Споормейкерс выложил в твиттере скриншот с трансляции Вуэльты Сан-Хуана, где юная журналистка брала интервью у гонщика в откровенном топе – сквозь одежду у девушки просветились соски. «В Аргентине холодно?» – спросил Свен.

Eurosport

В реплаях к твиту его тут же основательно раскритиковали – вот несколько избранных комментариев:

«Разве она виновата, что ты пялишься на грудь? Что она должна была сделать? Надеть мешок от картошки, чтобы ты не перевозбудился? Если я сфотографирую тебя, опубликую это в твиттере и напишу, что твой член выглядит маленьким в этих шортах – это будет нормально?»

«Чувак, она всего лишь надела топ. Вот и все, в чем проблема? Боже мой, ты какой-то динозавр».

Споормейкерс отстоял позицию: «Давайте не будем приплетать феминизм. Она прекрасно знает, что она надевает и зачем это делает. Если бы я взял интервью у девушки-спортсменки с яйцами навыкат, вы бы тоже пошутили над этим. Или назвали бы это позором».

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