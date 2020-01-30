Бельгийский журналист и бывший профессиональный велогонщик Свен Споормейкерс вызвал бурю негодования из-за сексистского комментария касательно внешнего вида аргентинской журналистки Белен де Мендигурен.

Споормейкерс выложил в твиттере скриншот с трансляции Вуэльты Сан-Хуана, где юная журналистка брала интервью у гонщика в откровенном топе – сквозь одежду у девушки просветились соски. «В Аргентине холодно?» – спросил Свен.

В реплаях к твиту его тут же основательно раскритиковали – вот несколько избранных комментариев:

«Разве она виновата, что ты пялишься на грудь? Что она должна была сделать? Надеть мешок от картошки, чтобы ты не перевозбудился? Если я сфотографирую тебя, опубликую это в твиттере и напишу, что твой член выглядит маленьким в этих шортах – это будет нормально?»

«Чувак, она всего лишь надела топ. Вот и все, в чем проблема? Боже мой, ты какой-то динозавр».

Споормейкерс отстоял позицию: «Давайте не будем приплетать феминизм. Она прекрасно знает, что она надевает и зачем это делает. Если бы я взял интервью у девушки-спортсменки с яйцами навыкат, вы бы тоже пошутили над этим. Или назвали бы это позором».

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