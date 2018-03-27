С 2 по 7 апреля смотрите Тур Страны Басков

Тур Страны Басков проходит одну неделю. Он является одной из 28 гонок, входящих в Мировой тур UCI (UCI World Tour), и предшествует Джиро д'Италия и «Тур де Франс». Североиспанское соревнование порадует любителей холмов и резких подъемов, ведь Страна Басков известна своими крутыми холмами и горами.

Алеха́ндро Вальве́рде выиграл Тур Страны Басков в 2017 году.

Eurosport Player – дом велоспорта, что подразумевает прямой показ 23 гонок Мирового тура, включая «Тур де Франс», «Джиро д'Италия», «Вуэльту» и великую Классику.