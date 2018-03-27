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Тур Страны Басков
02/04/2018
Тур Страны Басков
Тур Страны Басков
С 2 по 7 апреля смотрите Тур Страны Басков
Тур Страны Басков проходит одну неделю. Он является одной из 28 гонок, входящих в Мировой тур UCI (UCI World Tour), и предшествует Джиро д'Италия и «Тур де Франс». Североиспанское соревнование порадует любителей холмов и резких подъемов, ведь Страна Басков известна своими крутыми холмами и горами.
Алеха́ндро Вальве́рде выиграл Тур Страны Басков в 2017 году.
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