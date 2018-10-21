Eurosport
Первый олимпийский чемпион России по брейк-дансу выступил перед фанатами в аэропорту
Два раза не попал на танцевальный телепроект, зато попал на олимпийский пьедестал.
Сергей Чернышев вернулся в Россию после юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе.
Брейкера с танцевальным никнеймом Bumblebee в московском аэропорту встретила толпа поклонников. 18-летний спортсмен порадовал публику минутной импровизацией.
- 18-летний Чернышев занимается брейк-дансом с 2009 года. Он дважды приходил на кастинг танцевального проекта «Танцы», но ни разу не прошел отбор.
- На церемонии закрытии Олимпиады Сергей был знаменосцем.
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