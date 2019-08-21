На чемпионате мира по аргентинскому танго в Буэнос-Айресе произошел скандал с участием российской пары Кирилла Паршакова и Анны Гудыно.

Паршаков после выступления ударил партнершу кулаком в лицо. Это заметили организаторы конкурса и дисквалифицировали танцора. После Анне предложили написать заявление на своего мужа, но девушка отказалась, сообщает Clarin.

Позднее пара записала обращение в фейсбуке: «Вчера был полуфинал чемпионата мира, после танца мы поругались, из-за того что не все получилось. Жаль, что наши эмоции увидели организаторы, и неправильно восприняли их. Обидно, что такая ситуация привела к дисквалификации.

Сейчас немного успокоившись и приняв ситуацию, мы призываем всех профессиональных танцоров всегда контролировать эмоции и работать над собой. Потому что иногда это может лишить вас мечты. Мы надеемся, что наша ситуация послужит примером для всех пар, особо эмоциональных, и вы будете еще больше любить и ценить друг друга».

Кирилл Паршаков и Анна Гудыно – муж и жена.

Последние 3 года они не принимали участие в соревнованиях из-за рождения ребенка.

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