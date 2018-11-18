«От него воняло тухлыми яйцами». Игроки в дартс обвинили друг друга в порче воздуха на площадке

На турнире «Большого шлема» по дартсу в Вулверхэмптоне 15 ноября прошел матч 1/8 финала между Гэри Андерсоном и Уэсли Хармсом. Сенсаций не произошло – двукратный чемпион мира Андерсон победил голландского игрока в дартс со счетом 10-2.

Но Хармс объяснил поражение неприятным запахом, который издавал шотландец на площадке. «Андерсон оставил на сцене ароматные благовония. Мне понадобится два вечера, чтобы вытравить этот запах из носа», – заявил Уэсли в интервью радио RTL7L.

«Если этот парень думает, что это я испортил воздух, то он на 1010% процентов ошибается, – отрицал Андерсон в интервью The Sun. – Клянусь жизнями своих детей, что это не я. Однажды у меня заболел живот на площадке, и я признался в этом. Так что не собираюсь врать о пускании газов на сцене.

Каждый раз, когда я проходил мимо Хармса, от него пахло тухлыми яйцами, так что, по-моему, это был он. Было ужасно. Жутко воняло, потом Уэсли начал играть лучше, и я подумал, что ему нужно было выпустить воздух. Если кто-то так поступает, то этим людям нужен доктор. Очевидно, что Хармс спихивает все на меня, но я бы признался», – сказал Гэри.

Четвертый номер рейтинга Андерсон после победы над Хармсом победил в четвертьфинале немца Михаэль Юнтербюхнера – 16-6.

47-летний Гэри Андерсон старше Уэсли Хармса на 13 лет.

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