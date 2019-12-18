Англичанка Фэллон Шеррок сотворила историю, став первой женщиной, которая победитла мужчину на чемпионате мира по дартсу. 25-летняя Фэллон обыграла 22-летнего соотечественника Теда Эветтса – 3-2.

Видео решающего момента появилось в твиттере профессиональной корпорации дартса. С момента публикации его посмотрели более двух миллионов человек.

«У меня нет слов. Даже не знаю, что сказать. Это большое достижение для женского дартса. Я доказала, что женщины могут играть с мужчинами и побеждать их», – сказала Шеррок после матча.

ЧМ по дартсу проходит в Лондоне с 13 декабря по 1 января.

Общий призовой фонд турнира – 2,5 млн фунтов, победитель получит 500 тыс. фунтов.

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