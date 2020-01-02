Дартс – явление ностальгическое и приятное: в 00-х 7ТВ дарил нам незабываемые эмоции от этого простого и понятного вида спорта. «СТООО ВОСЕМЬДЕСЯТ ОЧКОВ» – вы же помните это шикарное восклицание?

В то время зажигал машина Фил Тейлор по прозвищу The Power. Он уничтожал всех и вся на радость британским болельщикам и завоевал 14 титулов чемпиона мира. Но в финале ЧМ-2018 он разгромно влетел новичку тура Робу Кроссу и завершил карьеру. Следующий главный турнир года уже начал другую веху истории – без Фила, зато с девушками: Профессиональная корпорация дартса (PDC) впервые допустила представительниц женского пола до ЧМ на постоянной основе. Теперь на главном турнире года от PDC может выступать сразу две девушки.

За все предыдущие ивенты с мужиками сыграли всего две дартсменки: в далеком 2001 году Гэйл Кинг влетела в первом же раунде и вполне заслужила сменить фамилию на Квин, а в 2009-м свой уайлд-кард получила россиянка Анастасия Добромыслова – такой же слив в первом круге без особых шансов. В прошлом году на правах официальных квалифаеров заявились та же Добромыслова и Лиза Эштон, которые получили свои лузы в первом круге и отправились тренироваться дальше.

ЧМ-2020 предоставил нам двух других героинь: японку Микуру Сузуки и англичанку Фэллон Шеррок. Первая закусилась с Джеймсом Ричардсоном, но в серии до 3 сетов проиграла 2-3. А вот Фэллон Шеррок – уже феномен.

Фэллон ШеррокGetty Images

Или феновумен – так ведь теперь принято? В общем, легенда. 26-летняя девушка взяла и с первого же раза бахнула аж двоих мужиков перед огромнейшей аудиторией центра Александра-Пэлас в Лондоне. Пришедшие в день первого матча Фэллон фанаты просто взорвались после последнего удвоения 18 от британки и подарили миру одну из ярчайших реакций года. Такую отдачу можно получить, только если ты закрываешь 501 очко за 9 дротиков. Или если ты женщина и творишь историю. Наслаждайтесь.

К сожалению, третий круг для Шеррок стал последним – гроссмейстерские 180 очков (СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ОЧКОВ) англичанка выбила 8 раз (ее рекорд на женском ЧМ – 6), но постоянные скосы на единицу не пустили ее дальше. И тут уже стоит увидеть реакцию Криса Доби, который смог прикончить эту крутую историю. Ему летит огромный респект.

В остальном этот ЧМ не отличался бы от прошлогоднего вообще ничем: фавориты – прежние, призовые – тоже (2,5 млн фунтов – призовой фонд, 500 тысяч идут победителю), даже девушки уже выступали бы не первый год. Но Фэллон полностью перевернула игру, заставив говорить о себе, роли женщин в дартсе, да и о всей индустрии в целом. Теперь ЧМ-2020 займет особое место в истории, это новая точка отсчета.

Абсолютно точно грядут огромные сдвиги в сторону слияния женского и мужского дартса. Вполне возможно, что в следующем году девушки получат больше мест на чемпионате мира, их начнут чаще приглашать на мужские турниры меньшего масштаба. Можно ожидать и популяризации всего женского дартса – такого хайпа у него не было никогда. Все это – благодаря с виду хрупкой Фэллон Шеррок, которую уже прозвали Королевой. Такие истории нравятся людям, особенно под Новый год. Новая декада начинается с чуда и это ли не круто?

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