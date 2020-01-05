Англичанка Фэллон Шеррок, ставшая сенсацией на чемпионате мира по дартсу, поучаствовала в выставочном турнире – Celebrity Darts World Cup.

В паре с Фэллон выступил известный итальянский экс-футболист Лука Тони – страйкер, поигравший за «Баварию», «Фиорентину», «Палермо» и ряд других клубов. Кроме того, Лука становился чемпионом мира в составе сборной Италии.

Шеррок и Тони прошли первый раунд, а затем вылетели от пары, состоявшей из Майкла ван Гервена (он – первый номер рейтинга в мировом дартсе) и известного немецкого гандболиста Паскаля Хенса. Именно Ван Гервен и Хенс выиграли Celebrity Darts World Cup.

Победителем ЧМ по дартсу-2020 стал шотландец Питер Райт. В финале он со счетом 7-3 обыграл Ван Гервена.

Победитель чемпионата мира получил приз в размере 500 тысяч фунтов, финалист – в размере 200 тысяч.

ЧМ-2020 по дартсу – нечто. Женщина впервые уничтожала мужиков, на трибунах – феерия

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