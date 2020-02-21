Игрок в дартс встречается с дочерью Стивена Спилберга. Ради него она смягчит карьеру в порно

23-летняя приемная дочь режиссера Стивена Спилберга Микаэла собирается сделать карьеру в порнобизнесе.

Как сообщает The Sun, Микаэла уже выкладывала несколько роликов на Pornhub, но позже удалила их: девушка хочет сперва получить лицензию секс-работника, чтобы все было «максимально законно».

При этом Микаэла отметила, что будет снимать только сольные видео, чтобы не расстраивать бойфренда – профессионального игрока в дартс Чака Панкова. В настоящий момент он участвует в турнирах British Darts Organisation (Британской Дартс Организации).

Желание сниматься в порно дочь великого режиссера объяснила так: «Я выбрала этот путь не из-за того, что хочу кого-то позлить или обидеть. Хочу воздать почести своему телу и сделать так, чтобы это принесло мне деньги».

British Darts Organisation – одна из двух структур, занимающихся организацией матчей по дартсу в Великобритании (наряду с Professional Darts Corporation, Профессиональной корпорацией дартса).

Каждая из организаций проводит свой чемпионат мира – это случилось в результате раскола в дартсе, случившегося в начале 1990-х.

Стивен Спилберг – режиссер популярных фильмов «Челюсти», «Спасти рядового Райана», «Список Шиндлера», «Парк юрского периода» и других.

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