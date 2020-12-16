50-летний Райт уверенно вышел на сцену в зеленом костюме Гринча и завел зал на чемпионате мира в Лондоне. Мало того, что Питер выкрасил себе в кислотный цвет ирокез и бороду, мужчина надел меховые зеленые перчатки, зеленую маску и повязал на себя бело-красный шарф. Просто посмотрите на это зрелище.

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Питер в принципе любит яркие образы, и каких только ирокезов и татуировок на его голове не было.

Что касается самого чемпионата мира по дартсу, то это был его второй раунд, а Райт победил в нем Стива Уэста со счетом 3:1. По словам Питера, он все еще восстанавливается после травмы ребра (сломал его, когда перелезал через забор), но и Уэст провел далеко не лучший матч.

Следующую игру Питер проведет уже после Рождества.

На игре присутствовало 500 зрителей, но в Великобритании начинается новый локдаун, и оставшиеся игры ЧМ в Лондоне пройдут с закрытыми дверьми.

Кстати, кто еще не подписался на телеграм-канал Eurosport, тот Гринч!

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