В дартсе произошло эпохальное событие – лидер рейтинга сменился впервые за семь лет, когда Гервин Прайс из Уэльса стал победителем чемпионата мира в Лондоне.

В финальном матче 35-летний Прайс обыграл со счетом 7-3 50-летнего Гэри Андерсона из Шотландии. Он завоевал первый в карьере титул чемпиона мира – до этого высочайшим достижением был полуфинал.

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Прайс сменил на первой строчке рейтинга Майкла ван Гервена, который возглавил рейтинг в 2014 году. Также он вышел на первое место по заработку: сумма призовых за карьеру составила 1,4 миллиона евро.

Российский спортсмен Дмитрий Горбунов вылетел с ЧМ в первом круге.

Рекордсмен по победам на ЧМ – англичанин Фил Тейлор, выигрывавший 14 раз.

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