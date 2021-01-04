В дартсе произошло эпохальное событие – лидер рейтинга сменился впервые за семь лет, когда Гервин Прайс из Уэльса стал победителем чемпионата мира в Лондоне.
В финальном матче 35-летний Прайс обыграл со счетом 7-3 50-летнего Гэри Андерсона из Шотландии. Он завоевал первый в карьере титул чемпиона мира – до этого высочайшим достижением был полуфинал.
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Прайс сменил на первой строчке рейтинга Майкла ван Гервена, который возглавил рейтинг в 2014 году. Также он вышел на первое место по заработку: сумма призовых за карьеру составила 1,4 миллиона евро.
- Российский спортсмен Дмитрий Горбунов вылетел с ЧМ в первом круге.
- Рекордсмен по победам на ЧМ – англичанин Фил Тейлор, выигрывавший 14 раз.
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