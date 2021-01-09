58-летний валлийский игрок в дартс Уэйн Уоррен заявил организаторам чемпионата мира BDO, что не отдаст чемпионский кубок, который завоевал в 2020 году. Спортсмен оставит трофей у себя в качестве компенсации – Уоррен остался недоволен урезанными призовыми.

«Чувствую себя сильно разочарованным тем, что произошло. Я должен был выиграть 100 тысяч фунтов стерлингов (110 тысяч евро) от BDO. К тому же я мог бы заработать больше денег на выставках. Это изменило бы мою жизнь в моем возрасте.

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Но то, как со мной обращались в BDO, – абсолютный позор. Я могу сказать вам, где трофей – он лежит у меня дома на столе в гостиной. Он не будет перемещен оттуда, пока я не получу свои деньги. Эта чашка никуда не денется, позвольте мне сказать вам это», – цитирует Уоррена The Sun.

В финале в 2020 году Уоррен обыграл соотечественника Джима Уильямса, но вместо положенных 100 тысяч фунтов получил только 23 тысячи (25,5 тысяч евро).

На этой неделе Уэйн должен был защищать титул, но турнир отменили впервые с 1978 года.

Чемпионат мира BDO – турнир, который проводит британская дартс-организация.

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