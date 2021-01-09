58-летний валлийский игрок в дартс Уэйн Уоррен заявил организаторам чемпионата мира BDO, что не отдаст чемпионский кубок, который завоевал в 2020 году. Спортсмен оставит трофей у себя в качестве компенсации – Уоррен остался недоволен урезанными призовыми.
«Чувствую себя сильно разочарованным тем, что произошло. Я должен был выиграть 100 тысяч фунтов стерлингов (110 тысяч евро) от BDO. К тому же я мог бы заработать больше денег на выставках. Это изменило бы мою жизнь в моем возрасте.
Но то, как со мной обращались в BDO, – абсолютный позор. Я могу сказать вам, где трофей – он лежит у меня дома на столе в гостиной. Он не будет перемещен оттуда, пока я не получу свои деньги. Эта чашка никуда не денется, позвольте мне сказать вам это», – цитирует Уоррена The Sun.
- В финале в 2020 году Уоррен обыграл соотечественника Джима Уильямса, но вместо положенных 100 тысяч фунтов получил только 23 тысячи (25,5 тысяч евро).
- На этой неделе Уэйн должен был защищать титул, но турнир отменили впервые с 1978 года.
- Чемпионат мира BDO – турнир, который проводит британская дартс-организация.