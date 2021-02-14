Игрок в дартс Кэмерон Мензис получил дисквалификацию на турнире PDC Qualifying School в Милтон-Кейнсе.

31-летнего шотландца сняли с соревнований за неявку на матч первого раунда против Адама Нил-Смита. Сам Мензис объяснил в твиттере, что не пришел на игру по естественным причинам.

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«Природа зовет, сами понимаете. Все объяснил [организаторам] и все равно вылетел. Мне позвонили – я сказал, что в туалете. Там ответили: «Окей». И все равно кикнули с турнира.

Кэмерон Мензис, ЧМ-2018 Фото: Getty Images

Чуваки, мне нужно было сходить по-большому. Между играми всего 10 минут. Я пошел в туалет для инвалидов, потому что наши все были заняты. Прекрасно понимаю, что существуют правила, но мне нужно было это сделать, чуваки. Такое случается.

Всем же хочется в туалет, когда нервничаете, или я один такой идиот?» – цитирует Кэмерона Daily Star.

PDC Qualifying School – серия нетелевизионных турниров, которые не попадают в профессиональные трансляции.

Мензис однажды участвовал в чемпионате мира. В 2018-м он проиграл Конану Уайтхэду в первом раунде со счетом 1-3.

Для Кэмерона игра в дартс – это не основной род деятельности, в обычной жизни он работает водопроводчиком.

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