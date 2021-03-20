Пятикратный чемпион мира по дартсу Раймонд ван Барневельд потерял сознание после проигранного матча на турнире Player Championship 8 в Милтон-Кейнсе (Великобритания).
53-летний игрок уступил в одном из стартовых раундов со счетом 6:1 и упал в обморок. «Раймонд ван Барневельд потерпел поражение, а позже ему понадобилась медицинская помощь – он почувствовал себя плохо на арене. Врачи оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась, и он вернулся в свой номер в отеле», – говорится в официальном заявлении турнира, которое цитирует Daily Star.
Пока врачи оказывали помощь пострадавшему, остальные игры турнира были приостановлены.
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- Ван Барневельд становился чемпионом мира в 1998, 1999, 2003, 2005 и 2007 годах.
- В 2008 году возглавлял рейтинг лучших дартсменов.
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