Опубликовано 20/03/2021 в 10:04 GMT | Обновлено 20/03/2021 в 10:04 GMT

Пятикратный чемпион мира по дартсу Раймонд ван Барневельд потерял сознание после проигранного матча на турнире Player Championship 8 в Милтон-Кейнсе (Великобритания).

53-летний игрок уступил в одном из стартовых раундов со счетом 6:1 и упал в обморок. «Раймонд ван Барневельд потерпел поражение, а позже ему понадобилась медицинская помощь – он почувствовал себя плохо на арене. Врачи оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась, и он вернулся в свой номер в отеле», – говорится в официальном заявлении турнира, которое цитирует Daily Star

Пока врачи оказывали помощь пострадавшему, остальные игры турнира были приостановлены.

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Ван Барневельд становился чемпионом мира в 1998, 1999, 2003, 2005 и 2007 годах.

В 2008 году возглавлял рейтинг лучших дартсменов.

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