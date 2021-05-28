Португалец Жозе де Соуза в рамках Премьер-лиги по дартс встретился с Натаном Аспиналлом из Англии. Игра завершилась уверенной победой соотечественника Криштиану Роналду со счетом 8:3.

Де Соуза получил уверенность благодаря нестандартному завершению первого лега встречи (партия в дартс). Жозе уступал на начале соперника 56:120, но придумал, как выйти из положения и порадовать публику. Обычно с такой ситации игроки в дартс закрываются следующим образом: бросают в утроение двадцати, в двадцать и завершают партию удвоением двадцатки. Но Де Соуза поступил совсем иначе – трижды метко кинул в удвоение двадцати.

Такое решение португальца привело в восторг комментатора Уэйна Мардла. Он долго время кричал «О, Боже!» и еще что-то бессвязное, а после игры признался, что в тот момент сорвал голос. «К сожалению, из-за того, что Жозе де Соуза оказался полным сумасшедшим, я потерял голос. Три попадания в удвоение двадцати привели меня к этому. Это все его вина! Теперь я могу смотреть только из дома, а не участвовать в финале. Наслаждайтесь представлением!» – написал журналист.

Дартс 5-кратный ЧМ по дартсу потерял сознание после поражения 20/03/2021 В 10:04

На следующий день Де Соуза и Аспиналл встретились снова в полуфинале Премьер-лиги, и португалец опять оказался сильнее (10:9).

В финале Жозе (11-й номер рейтинга) сыграет против 17-го – Джонни Клэйтона из Уэльса.

Дартс Игрок в дартс застрял в туалете для инвалидов. Его дисквальнули 14/02/2021 В 21:17