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Трехкратный чемпион мира по дайвингу ждет ребенка вместе со своим партнером

Трехкратный чемпион мира по дайвингу ждет ребенка вместе со своим партнером
Eurosport

13 мин. назадОбновлено 12 мин. назад

Пара объявила о пополнении в семье в День всех влюбленных.

Британский прыгун в воду Томас Дэйли ожидает ребенка вместе со своим мужем – американским режиссером и сценаристом Дастином Лэнсом Блэком. Вероятно, пара прибегла к услугам суррогатного материнства.

Дэйли и Блэк объявили о пополнении в семье на 14 февраля, в День всех влюбленных:

  • 23-летний Дэйли и 43-летний Блэк поженились в мае прошлого года в отеле Bovey Castle Hotel (Дартмур, графство Девон, Англия).
  • Дэйли – трехкратный чемпион мира по прыжкам в воду, брал две бронзы на ОИ в Лондоне и Рио.

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