Трехкратный чемпион мира по дайвингу ждет ребенка вместе со своим партнером

Британский прыгун в воду Томас Дэйли ожидает ребенка вместе со своим мужем – американским режиссером и сценаристом Дастином Лэнсом Блэком. Вероятно, пара прибегла к услугам суррогатного материнства.

Дэйли и Блэк объявили о пополнении в семье на 14 февраля, в День всех влюбленных:

23-летний Дэйли и 43-летний Блэк поженились в мае прошлого года в отеле Bovey Castle Hotel (Дартмур, графство Девон, Англия).

Дэйли – трехкратный чемпион мира по прыжкам в воду, брал две бронзы на ОИ в Лондоне и Рио.

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