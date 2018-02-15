Трехкратный чемпион мира по дайвингу ждет ребенка вместе со своим партнером
Пара объявила о пополнении в семье в День всех влюбленных.
Британский прыгун в воду Томас Дэйли ожидает ребенка вместе со своим мужем – американским режиссером и сценаристом Дастином Лэнсом Блэком. Вероятно, пара прибегла к услугам суррогатного материнства.
Дэйли и Блэк объявили о пополнении в семье на 14 февраля, в День всех влюбленных:
- 23-летний Дэйли и 43-летний Блэк поженились в мае прошлого года в отеле Bovey Castle Hotel (Дартмур, графство Девон, Англия).
- Дэйли – трехкратный чемпион мира по прыжкам в воду, брал две бронзы на ОИ в Лондоне и Рио.
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