Советский прыгун бросил бабушку и сбежал в Канаду на Олимпиаде-76. Он влюбился в дочь миллионера

Коридоры всех спецслужб мира одинаковые: длинные и тихие. Чрезвычайно удобные, чтобы у человека, оказавшегося здесь не по своей воле, вся жизнь мелькнула перед глазами, и он принял правильное решение. Правильное не для него – для хозяев коридоров. В одном из таких длинных неприятных помещений в 1976-м сидел белокурый 17-летний атлетичный ангел. В его блондинистой голове кружились и вспыхивали образы: вышка для прыжков в воду, олимпийские кольца, Монреаль, бабушка, Алма-Ата, Кэрол, Мерседес. Чудесный автомобиль, кстати.

Машинами ангел по имени Сережа Немцанов увлекся еще в детстве. Он вырос в Бишкеке, который тогда назывался Фрунзе. Машиностроение было одной из ветвей экономики города, и многие пацаны увлекались ковырянием в железках, как их отцы. Но у Сережи папки не было. Точнее был, но в другом месте: Немцанов-старший работал военным летчиком в Болгарии и лишь присылал алименты. Мать тоже испарилась в неизвестном направлении. Парень оказался абсолютно брошенным и ненужным – только бабушка не плюнула на Сережу и поднимала внука в одиночку.

Сергей НемцановEurosport

Но машины были не главной страстью – на первом месте шли прыжки в воду. С детских лет Сережа обожал этот спорт, и тренеры говорили, что у мальчика идеальное телосложение для успешной карьеры. Когда парню стукнуло 13 лет, во Фрунзе закрылась секция прыгунов. И тогда бабушка, которая думала, что уже вряд ли уедет из Бишкека, собрала вещи и увезла внука в Алма-Ату, чтобы тот занимался дальше.

К 17 годам смуглый, поджарый Немцанов с русыми локонами считался одной из главных звезд СССР в прыжках. Сергей претендовал на участие в Олимпиаде-1976 в Монреале, и последней проверкой должен был стать турнир Канамекс: подросток с юга СССР вдруг переместился из казахстанских дворов в турне по Мексике, США и Канаде. Сергея шокировало все – от качества дорог до завтраков в аптеках, от невероятного комфорта гостиниц до дружелюбия враждебных американцев. Но самое главное, он встретил любовь.

Американская прыгунья Кэрол Линднер проводила кучу времени с Сережей, который очень слабо разбирал английский язык, а говорил на нем еще хуже. Но ребята все равно понимали друг друга, даже если просто смотрели в глаза и улыбались. Самым удивительным было то, что отец Кэрол оказался миллионером, и все делегации турнира с переводчиками и тренерами отдыхали на его яхте, пили шампанское, вкусно ели. Советская команда тоже вела себя очень не по-большевистски. Кроме того, Сергей эффектно выиграл турнир. Впервые в жизни недолюбленный сирота из Бишкека не искал внимание, а был центром притяжения: его обожали советские партнеры, восхищались конкуренты из других стран, а немного пухленькая дочка миллионера зазывала в укромный угол глазками.

Сергей НемцановEurosport

Они катались на Мерседесе мистера Линднера, и Сережа влюбился в этот автомобиль. Он вспоминал ведра, которые тарахтели по Бишкеку, и не верил, что может быть иначе. Про других советских товарищей Кэрол тоже не забыла: накупила всем кучу пластинок перед отъездом.

Сергей настолько понравился окружающим, что, когда команда покидала США, ему прямо в аэропорт позвонил один из переводчиков по имени Джорж. Советский лингвист вызвался пройти с Сережей обратно через границу, чтобы помочь спортсмену в беседе. Но Сергей лишь повторял в трубку: «Я вернусь, Джордж. Я обязательно вернусь». Либо Немцанов был уверен в своем билете на Олимпиаду, либо уже тогда парня уговаривали остаться.

В Монреаль Немцанов ехал за золотом. Кэрол не попала в сборную США, но приехала поддержать бойфренда. Здесь же крутился и Джордж. А возле ворот олимпийской деревни какие-то люди в гражданской одежде несколько раз совали Сереже в руки визитки иммиграционной службы, как и другим спортсменам советского блока.

Но до золота Немцанов явно не дорос: пик формы был пройден два месяца назад на Канамексе, и выше девятого места на прыжках с 10-метровой вышки парень не поднялся. Кэрол уверяла, что его засудили. А Джордж настаивал, что к советским гражданам относятся с предубеждением, и, если бы Сергей был американцем, результат был бы лучше. В довершение ко всему на совещании сборной СССР Немцанова отправили домой раньше времени.

И вот, когда пришла пора отбывать к бабушке в Алма-Ату, к прыгуну в комнату пришли. А Сережи нет. Через несколько часов по всему миру пронеслось сообщение, что 17-летняя звезда сборной СССР попросил политическое убежище в разгар Олимпийских игр.

В Монреаль тут же вылетели старшие чины. Никто не знал, где находится прыгун. Люди с бледными лицами часами сидели в прокуренных кабинетах и прорабатывали все возможные версии по возвращению беглеца. Гениальное решение оказалось самым простым: по американским и канадским законам политическое убежище могли просить только совершеннолетние, а Немцанову было лишь 17 лет и шесть месяцев. СССР потребовал выдать нарушителя обратно, и американские спецслужбы организовали встречу.

Советские чекисты готовились к очной ставке с парнем, который социалистической серости предпочел свободную жизнь. Они даже относились к этому с пониманием. Но русские никак не ожидали, что увидят.

После того самого собрания сборной СССР канадцы узнали о грустной истории Сережи и позвали его в кино. Затем немного выпить. Потом еще. Шесть часов пролетели быстрее, чем Немцанов долетал с вышки в воду. Когда он отрезвел на какой-то вилле, весь мир уже говорил о бежавшем советском прыгуне, влюбленном в дочь миллионера.

Вдруг на вилле появился Джордж, достал чековую книжку и выписал на имя Сергея чек на 20 тысяч долларов. Рядом была Кэрол. Все убеждали остаться. В том числе люди, которых Немцанов вообще впервые видел.

Когда Сергея привезли на встречу с чекистами, он лишь повторял: «Я выбрал свободу, я выбрал свободу». Присутствующие говорили, что он либо пьяный, либо под чем-то. Американцы решили тянуть до совершеннолетия, а потом дать политические убежище. Но советы наступили на самое больное место сироты.

Во время второй встречи с кгбшниками один из них достал магнитофон и включил запись. Немцанов услышал родной голос бабушки: «Не бросай одну, не рой мне могилу, возвращайся скорее». Это был грязный читерский прием, но он подействовал. Любовь сироты к единственному человеку, которому он обязан, пересилила страх и желание нормальной свободной жизни с девушкой мечты. Немцанов вернулся домой.

Советы, как и обещали, не наказали Сергея. Зато его тренер стал невыездным, еще несколько человек лишились работы. Немцанов и дальше занимался прыжками, но больше ничего не добился – карьера сломалась. К этому добавились неудачный брак, развод и запои. А голову сверлила мысль о том, что было, если бы он остался. Одной из зацепок, которая возвращала постаревшего Немцанова к первой любви, была его собственная автомастерская Мерседесов в Алма-Ате.

Но все-таки бывший прыгун закрыл гештальт: на дочери миллионера он не женился, но встретил другую женщину, которую полюбил и с которой вырастил сына. Когда мальчик вырос, он отправился в США на учебу, и родители переехали вместе с ним. Сергей Немцанов открыл новую мастерскую, где чинит любимые мерсы.

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