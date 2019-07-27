Лучший прыгун в воду и звезда предыдущих Игр в Лос-Анджелесе исполнял прыжок в 2,5 оборота назад, когда раздался глухой удар. Грег Луганис неловко погрузился в воду и не сразу понял, что услышал звук столкновения собственной головы с трамплином. Он делал это упражнение сотни раз и вдруг допустил элементарную ошибку в квалификационном раунде Олимпиады-1988. Это казалось невообразимым – болельщики на трибуне замерли от изумления.

«Я почувствовал стыд, – вспомнил американец главный момент в карьере. – Думал: как бы вылезти из бассейна, чтобы никто не заметил? Это Олимпийские игры, и ты вроде хороший прыгун. А хорошие прыгуны так не делают». Из раны на голове Луганиса сочилась кровь, ему наложили пять швов. Оставалась одна попытка и полчаса до конца квалификации. В наши дни такое кажется немыслимым, но спортсмен отодвинул врача и без углубленного обследования вернулся на трамплин.

Чтобы успокоиться перед решающим прыжком, Луганис постучал ладонью по груди. В толпе послышались нервные смешки, Грег понял, что зрители тоже переживают, и улыбнулся в ответ. Момент единства с залом имел для него огромное значение: «Я подумал: «Господи, мы чувствуем это вместе. Не представляю, что случится, но давайте просто попробуем». Он наконец отвлекся от бешеного сердцебиения в висках и показал лучшее, на что способен.

После идеального прыжка в 1,5 оборота с 3,5 вращениями Луганис даже не посмотрел на доску с результатами – он знал, что вышел в финал. На следующий день американец опередил китайца Таня Ляньдэ в прыжках с трехметрового трамплина на 26 баллов и стал трехкратным олимпийским чемпионом. При этом Луганис исполнил одно из самых сложных упражнений – прыжок в 3,5 оборота назад из передней стойки в группировке.

За пять лет до этого на Универсиаде в Канаде во время такого прыжка советский спортсмен Сергей Шалибашвили ударился о помост вышки и получил перелом черепа. Молодой Луганис соперничал с Шалибашвили – американец метнулся к расползшейся в бассейне луже крови, но его оттащили. Сергей впал в кому и умер от сердечной недостаточности. Тот эпизод потряс Луганиса, и в Сеуле исполнение тяжелейшего прыжка стало для него вызовом.

Он взял на турнире еще одну медаль – на 10-метровой вышке – и завершил карьеру с рекордом, который держится до сих пор: ни один прыгун в воду не побеждал на Олимпиадах четыре раза. Но даже историческое достижение отошло на задний план по сравнению с проявлением истинного величия и мужества Луганиса: зрители навсегда запомнили, как его голова дернулась назад после удара о трамплин, а уже через несколько минут он вырвал третье место в отборе.

Подвиг Луганиса превратился в легенду, но через несколько лет появились новые детали. В 1994-м Грег признался в гомосексуализме – о его ориентации знали только соперники и тренеры, а у простых американцев 1990-х откровение великого чемпиона вызвало шок. Еще через год вышла автобиография «Разбивая преграды», в которой атлет рассказал правду о квалификации в Сеуле.

За шесть месяцев до соревнований у Луганиса обнаружили ВИЧ. После удара о трамплин и разбитой головы он почувствовал не только стыд за детскую ошибку, но и страх от того, что тайна оказалась под угрозой. К нему подбежал тренер Рон О’Брайен – один из немногих людей, знавших о вирусе спортсмена. О’Брайен прикрыл голову Луганиса рукой, чтобы скрыть кровотечение, но доктор Джеймс Паффер, главный врач команды США, мгновенно начал экстренный осмотр даже без перчаток.

В голове Луганиса смешались противоположные мысли. Он должен был сообщить о ВИЧ, чтобы не ставить под угрозу Паффера и других прыгунов, но боялся потерять то, к чему так долго шел. «Я осознавал ситуацию и хотел крикнуть, чтобы ко мне никто не прикасался, но знал, насколько неуместно это будет и осознавал ответственность». Лишь перед публикацией автобиографии он позвонил Пафферу и рассказал о диагнозе.

Грег думал, что доктор проходит регулярные осмотры и давно узнал бы о ВИЧ, но это оказалось не так. После разговора Паффер сразу сдал анализы, которые показали отсутствие вируса в организме. Недовольные возмущались поступком Луганиса, но с учетом обстоятельств Паффер простил его и повлиял на общественное мнение. К тому же эксперты по ВИЧ подтвердили, что другим спортсменам ничего не угрожало: заразиться вирусом в хлорированном бассейне почти невозможно.

«Если бы в Сеуле узнали, что у меня ВИЧ, ни за что не пустили бы в страну», – объяснил Луганис, почему не рассказал о болезни до соревнований. Но были и другие причины – в то время жизнь Грега напоминала кошмар и нервное напряжение не позволило сориентироваться. Он скрывал ориентацию, потому что геям в США 1980-х грозила расправа. Даже в олимпийской команде Луганис оказался изгоем: товарищи проводили тайные встречи, на которых решали, кому придется жить с ним на соревнованиях в одной комнате. Обычно он оставался один.

Но гомофобия была не единственной проблемой Луганиса. После Олимпиады-1984 он завязал отношения с человеком, которого в автобиографии назвал ненастоящим именем Том. Первые несколько месяцев все шло прекрасно, но со временем партнер проявил манипуляторскую сущность и подавил Луганиса. Том нигде не работал, а Луганиса успокаивал байками об инвестициях и сбережениях. Он стал менеджером любовника, транжирил его деньги и постоянно упрекал Грега за предыдущие связи.

Однажды Том выпытал у Луганиса номера мужчин, с которыми тот раньше встречался. Он рассказал им об обмане Грега, который якобы скрыл свои отношения. После этого унижения он изнасиловал олимпийского чемпиона, угрожая ему ножом. Том клялся в верности Грегу, но много лет спустя тот узнал, что бизнес-дела партнера – это проституция на бульваре Санта-Моника.

В начале 1988-го появилась новая проблема: Том заболел опоясывающем лишаем, тяжело дышал и страдал от лихорадки. Луганис узнал симптомы, заподозрил худшее и проверился на ВИЧ – оказалось, что оба больны. Любовники занимались незащищенным сексом, невозможно было узнать, кто из них заразился раньше. Вскоре Том умер, а Грег приготовился к худшему – в середине 1980-х от вируса не было спасения.

Одновременно он готовился к Олимпиаде и делал вид, что все в порядке. Чтобы организм нормально функционировал, Луганис каждые четыре часа принимал зидовудин – первый антиретровирусный препарат, побочные эффекты которого привели спортсмена к скрытой депрессии. «Когда я не тренировался, то проводил целые дни в кровати», – рассказал потом Луганис. Когда толпа ликовала от его достижений в Сеуле, пловец чувствовал себя ходячим мертвецом.

Со временем люди оценили не только спортивный подвиг Луганиса, но и давление, под которым он находился из-за обстоятельств. Некоторые по-прежнему возмущались поступком прыгуна на квалификации Олимпиады-88, но остальных его сила духа вдохновила не сдаваться, когда жизнь разваливается на кусочки. «Люди везде относились ко мне с теплотой и пониманием. На определенном этапе я думал, что заразился ВИЧ, потому что был геем. Но постепенно эти мысли ушли, и я вернулся к нормальной жизни».

После смерти Тома Грег стал жертвой другого мошенника – следующий менеджер растратил большую часть призовых, и спортсмен оказался на грани банкротства. Но постепенно ситуация наладилась – к середине 1990-х Луганис научился жить с вирусом, его книга ворвалась в хиты продаж и превратилась в сценарий фильма. Телебиография с закадровыми комментариями спортсмена вышла в 1997-м под названием «Разбивая преграды: история Грега Луганиса». После рассказа о личных трагедиях он стал примером для людей и занялся общественной деятельностью.

Грег ЛуганисGetty Images

Жизнь Луганиса – история постоянной борьбы, переполненная драмой, но спортсмен так и не сорвался в пропасть. В молодости он страдал от того, что не знал настоящих родителей – в восьмимесячном возрасте его усыновила калифорнийская пара, домохозяйка и администратор рыболовной компании. Они не скрывали происхождения ребенка, а тот чувствовал одиночество из-за неизвестности: «Я думал, что если настоящие родители не полюбили меня, то никто не сможет».

В 1984-м после ивента в Гонолулу к нему подошел гаваец Фуваль Луту, который представился его биологическим отцом. Луганис отнесся к незнакомцу скептически, но тот не требовал денег и поддержки. Луту рассказал Грегу, что его мать была слишком молода и уехала в другой город, чтобы отдать ребенка. Отец не вмешался раньше из деликатности, но давно следил за успехами сына. Постепенно они сблизились, а в 2016-м биологический анализ снял вопросы про родство – через много лет после смерти приемных родителей от рака легких Грег заново обрел семью. Он познакомился со сводными братьями и сестрами и стал частым гостем на Гавайях.

«Я ничего не принимаю как должное, – признался Луганис в 56. – Не думал, что доживу до 30, но вот я здесь. ВИЧ показал мне, что я намного сильнее, чем думал». Точно так же Грег раскрыл другим людям их подлинную силу. Он боялся смерти через несколько месяцев после завершения спортивной карьеры, но начал новую жизнь: перешел на более щадящие лекарства, вышел замуж за юриста, съездил с американской командой на Олимпиады-2012 и -2016 как консультант, поучаствовал в жюри спортивного шоу «Всплеск» и сохранил лучшую форму, чем большинство прыгунов-ровесников.

Две олимпийских медали Луганис отдал в Международный зал славы плавания в Форт-Лодердейле, а еще одну подарил матери Райана Уайта, больного СПИДом подростка, умершего от заражения крови при переливании в 1999-м. В его доме в Малибу осталось лишь одно золото. Завоеванная ценой разбитой головы в самый тяжелый момент жизни медаль напоминает ему о пройденном пути.

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