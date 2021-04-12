12-летний спортсмен из Казани впал в кому после неудачной попытки прыжка в воду во время всероссийских соревнований «Кубок Кремля».
Инцидент произошел 10 апреля в бассейне спорткомплекса ЦСКА. Во время одного из прыжков юноша оступился и ударился головой о бетонную вышку, с которой и прыгал. Он получил тяжелые травмы и на скорой был доставлен в детскую больницу. Сейчас он находится в коме на ИВЛ, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
- Артемий считается одним из самых талантливых в казанской спортшколе, к своим 12 годам он уже не раз выигрывал всероссийские соревнования.
- Следственный комитет начал проверку по этому инциденту.
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