В четвертый день Олимпиады медальная копилка сборной России пополнилась еще одной наградой, которую на двоих завоевали прыгуны в воду Виктор Минибаев и Александр Бондарь. Они проиграли только парам из Великобритании и Китая.

Особенно интересна судьба Александра. До 2015 года он выступал за другую страну, а позднее завершил карьеру, но вернулся в большой спорт. И не зря.

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Выступал за Украину

Бондарь родился в Луганске и уже в 5 лет попал в секцию по прыжкам в воду. А в 16 добился первой серьезной победы – взял бронзу чемпионата Европы в Турине. Под украинским флагом он впервые поехал на Олимпиаду, но выступил не слишком удачно – занял восьмое из восьми мест в финале в паре с Александром Горшковозовым.

Завершил карьеру из-за болезни

Проблемы со здоровьем у Бондаря были с детства: будущий спортсмен страдал от проблем с носовой перегородкой, которые переросли в гайморит. А в 2010-м у него обнаружили хронический фронтит (воспаление слизистых оболочек придаточных пазух носа, расположенных в лобной кости). В 2014 году Александр не выдержал и согласился на операцию, которая позволила ему дышать свободно и упростила жизнь.

Александр Бондарь Фото: Getty Images

«На протяжении многих лет у меня почти каждый месяц случались обострения, я пропивал курсами антибиотики, – рассказывал Бондарь. – Давление сильное было, особенно, когда наклонялся. Но человек может привыкнуть ко всему. Вот и я привык сидеть на антибиотиках. Операция помогла. Сейчас, бывает, раз в три месяца прихватит, но это несильная боль, которая никак не мешает тренироваться».

В период до операции результаты Александра упали, и он связал это с болезнью. Поэтому решил не рисковать и в 19 лет завершил карьеру.

Влюбился и принял российское гражданство

В 2010-м на чемпионате Европы в Будапеште Бондарь познакомился с выступавшей за юниорскую сборную России Екатериной Федорченко. Молодые люди начали общаться и переписываться – вспыхнула страсть.

«После этого я приехал в Москву, и мы начали встречаться: ухаживал, дарил цветы, все, как полагается, – делился Александр. – На протяжении пяти лет мы постоянно ездили друг к другу. Но настал момент, когда надо было заканчивать мотаться туда-сюда и переходить на другой этап. Все сложилось воедино – были проблемы со здоровьем, пропали спортивные результаты, на которые я рассчитывал, родители и девушка были далеко. Так что я принял решение завязывать со спортом и перебрался в Россию».

Уже спустя год, в 2015-м, Бондарь принял российское гражданство после знакомства в бассейне с Алексеем Власенко (президентом федерации прыжков в воду России). Украинца приняли в команду и он стал выступать в паре с Виктором Минибаевым.

5-кратный чемпион Европы и призер мира

Первых серьезных успехов Бондарь добился еще до переезда в Россию. В 2009-м, в 16 лет, он выиграл бронзу ЧЕ в Турине, а затем пошло-поехало: до 2013-го он собрал еще две бронзовые и серебряные медали континентальных первенств, а на ЧЕ в Ростоке добрался до долгожданного золота и в одиночке, и в смешанной команде.

Виктор Минибаев и Александр Бондар Фото: Getty Images

Однако лучшие показатели пришли к Александру уже под бело-сине-красным флагом: два золота ЧЕ Глазго-2018, три медали чемпионатов мира. «Само собой я мечтаю об Олимпиаде. Хочу попасть туда: если суждено, то я выступлю в Токио. А если нет, то, хоть горы сверни, ничего не выйдет. Но это не значит, что я сижу сложа руки и жду. Я работаю, максимально выкладываюсь на тренировках», – делился Бондарь в 2020-м.

После победы на чемпионате Европы в Будапеште в этом году поездка в Токио стала делом времени. И случилась не зря: российский дуэт проиграл только сильным командам Великобритании и Китая, а Бондарь впервые стал призером Игр.

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