25 июля на Олимпиаде в Токио были разыграны первые медали по прыжкам в высоту. Женщины соревновались в синхронных прыжках на 3-метровом трамплине.
Лучшими стали китаянки Ши Тинмао (двукратная чемпионка Рио) и Ван Хан, набравшие 326,40 балла. Серебро – у канадок Дженнифер Абель и Мелисса Ситрини (300,78 балла), бронза – у немок Лены Хенчель и Тины Пунцель (284,97).
- Российские спортсменки Кристина Ильиных и Мария Полякова не добыли олимпийскую лицензию.
- В прыжках в воду разыгрывается восемь комплектов наград.
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