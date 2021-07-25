25 июля на Олимпиаде в Токио были разыграны первые медали по прыжкам в высоту. Женщины соревновались в синхронных прыжках на 3-метровом трамплине.

Лучшими стали китаянки Ши Тинмао (двукратная чемпионка Рио) и Ван Хан, набравшие 326,40 балла. Серебро – у канадок Дженнифер Абель и Мелисса Ситрини (300,78 балла), бронза – у немок Лены Хенчель и Тины Пунцель (284,97).

Российские спортсменки Кристина Ильиных и Мария Полякова не добыли олимпийскую лицензию.

В прыжках в воду разыгрывается восемь комплектов наград.

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