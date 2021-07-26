Александр Бондарь и Виктор Минибаев выиграли бронзовую медаль для сборной России на летних Олимпийских играх-2020 в Токио. Они стали третьими в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Русский дуэт набрал 439,92 балла.
Золото забрали британцы – Том Дэйли и Мэтти Ли, их результат – 471,81 балла. Серебряные медали – у китайцев. Цао Юань и Чень Айсень получили от арбитров 470,58 балла.
Также в финале в восьмерку попали Мексика, Канада, Украина (шестое место), Южная Корея и Япония.
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- Для России эта медаль стала восьмой в Токио-2020. Сейчас у русской сборной одно золото, четыре серебра и три бронзы.
- На 10-метровой вышке Россия выиграла третью медаль в истории. В Сиднее-2000 Игорь Лукашин и Дмитрий Саутин взяли золото, в Пекине-2008 у Глеба Гальперина и Дмитрия Доброскока осталась бронза.
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