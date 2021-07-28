Ван Цзунъюань и Се Сыи из сборной Китая стали олимпийскими чемпионами в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на Играх-2020 в Токио. Они набрали 467,82 балла и взяли золотую медаль.
Серебро – у американцев Эндрю Капобианко и Майкла Хиксона. Они получили от арбитров 444,36 балла. Бронзу завоевали Патрик Хаусдинг и Ларс Рюдигер из сборной Германии. Немцы набрали за шесть прыжков 404,73 балла.
Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер из сборной России заняли последнее шестое место. В заключительном шестом раунде Шлейхер допустил грубую ошибку на наскоке, судьи поставили 0,00 балла. Итоговый результат русского дуэта – 331,08 балла.
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- Это третье золото сборной Китая в прыжках в воду на Олимпиаде-2020 и первое в мужских соревнованиях.
- Ранее они дважды выиграли на трехметровом трамплине и 10-метровой вышке у женщин.
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