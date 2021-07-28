Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов рассказал о причинах ошибки напарника Никиты Шлейхера в Токио. Шлейхер в соревнованиях по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина сорвал последнюю попытку, исполнив прыжок ногами вниз, после чего команда получила нулевую оценку, хотя претендовала на бронзу.

«Наскок не удался – Никита не смог выполнить заявленный прыжок. Так как это синхронные прыжки, то оба получили нули. На ответственных стартах такого не было, но Саутин бился ногами и получал два, китайцы в Афинах прыгали на ноль. Нам нужно было сделать последний прыжок обычно – и сто процентов была бы медаль. К сожалению, случилось так, возможно, это нервы. Проблемы с наскоком были и до этого. Трамплин – это тонкий инструмент, надо учиться с ним работать – получается не всегда.

С Никитой разговора не было, в деревне будет собрание, и мы обсудим. Предъявлять я ничего не буду, считаю, нам просто не повезло. Нога не выдержала, не знаю – это невезение. Раз на раз не приходится. Теперь личные старты – будем бороться там. Я готов, но надо отбросить мысли о сегодняшнем дне», – пояснил Кузнецов по информации «Чемпионата»

Токио-2020 У Китая 3-е золото ОИ, у России 6-е место и 0,00 в 6-м раунде 2 ЧАСА НАЗАД

Кузнецов и Шлейхер заняли последнее восьмое место.

Турнир прыгунов в воду в Токио проходит с 25 июля по 7 августа.

Токио-2020 Выступал за Украину, лечил гайморит. Бондарь взял бронзу Игр ВЧЕРА В 10:44