На Олимпиаде в Токио невероятной брутальностью удивил российский прыгун в воду Евгений Кузнецов – чемпион мира 2017 года и вице-чемпион Лондона-2012 в дуэте с Ильей Захаровым. В 2021-м он выступал c Никитой Шлейхером и шел на бронзу, но у партнера не удался последний шестой прыжок, и попытку обнулили, а Россия осталась без медали.

В личном турнире Кузнецов выступил достойно, но тоже остался без медалей: отобрался в финал и занял пятое место вслед за двумя китайцами, британцем и южнокорейцем.

Всех покорила брутальность 31-летнего спортсмена: он отпустил густую бороду, побрился почти налысо и сделал татуировку на черепе с обеих сторон. Это кельтские руны – их обычно набивают для привлечения удачи и защиты.

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Евгений Кузнецов Фото: Getty Images

Евгений Кузнецов Фото: Getty Images

Сенсацией Токио внешний вид Евгения стал из-за контраста – пять лет назад в Рио он выглядел не так. Рядом с более рослым Захаровым позировал совершенно другой Кузнецов.

Евгений Кузнецов и Илья Захаров на ЧЕ-2018 Фото: Getty Images

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