Олимпийский чемпион Токио-2020 по синхронным прыжкам в воду и открытый гей Томас Дэйли показал кардиган для олимпийской сборной Великобритании, который он связал во время мужского предварительного раунда по прыжкам с трехметрового трамплина.

На правой половине кардигана на японском языке вышито «Токио», на спине – огромное лого сборной Великобритании и олимпийские кольца.

Прыжки в воду Трехкратный чемпион мира по прыжкам в воду ждет ребенка вместе со своим партнером 15/02/2018 В 18:15

Ранее Дэйли похвастался свитером для французского бульдога своих друзей по кличке Иззи, который он связал по ходу женского финала прыжков в воду с трехметрового трамплина. Вязание – давнее хобби британца. У него есть даже отдельнный инстаграм-аккаунт, полностью посвященный хенд-мейд одежде и аксессуарам из шерсти.

На Олимпиаде в Токио Дэйли в дуэте с Мэтти Ли выиграл золото в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки.

6 августа британец выступит в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки.

Токио-2020 Руны на черепе и борода. Русский прыгун в воду покорил брутальностью 03/08/2021 В 07:23