Украинская прыгунья в воду София Лыскун заявила, что не исключает завершения карьеры после неудачного выступления на Олимпиаде в Токио. Она плохо справилась с прыжками и заняла предпоследнее место в квалификации на 10-метровой вышке.

«Планирую ли готовиться к Олимпиаде-2024? Не знаю. Скорее нет, чем да. Потому что вот так. Собираюсь ли завершить карьеру? Да. Эмоции от выступления ужасные, потому что выступила очень плохо. Упала, исполняя третий прыжок со стойки. Конечно, ожидала чего-то большего, но получилось так, как получилось. Тренер пытался вернуть меня в соревновательное состояние. Но оно было потеряно после того, как я упала», – приводит слова 19-летней Лыскун «Суспільне»

Лыскун – чемпионка Европы 2018 года в командных соревнованиях.

В мае 2021 года на чемпионате Европы, который состоялся в Будапеште, София в синхронных прыжках с вышки в паре с Ксенией Байло завоевала бронзовую медаль.

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