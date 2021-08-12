Семья 14-летней Цюань Хунчань, которая стала олимпийской чемпионкой Токио-2020 в индивидуальных соревнованиях с 10-метровой вышки, отказалась от вознаграждения в размере 35,5 миллионов евро.

После выигрыша золотой медали Олимпиады Хунчань призналась, что ее главная мотивация в спорте – заработать достаточно денег для того, чтобы содержать мать, которая четыре года назад попала в аварию. После этого интервью ее семье из семи человек предложили недвижимость и наличные деньги – около 35,5 миллионов евро, сообщает Mirror . Помимо этого больница из родного для спортсменки Чжаньцзяня предложила предоставить полный спектр медицинских услуг ее матери, а также больному дедушке.

На этом подарки и жесты доброй воли не закончились: Хунчань и ее семье предлагали пожизненные бесплатные пропуска в несколько парков развлечений, зоопарков и курортов. Также 14-летней атлетке предложили в неограниченном количестве запасы ее любимого лакомства – острой закуски из пшеничной муки и перца чили. Однако Цюань Вэньмао, отец Ханчон, отклонил все предложения: «Я благодарю все организации за то, что они откликнулись. Но я не взял ни гроша».

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После триумфа Хунчань фанаты устремились в ее родную деревню, чтобы своими глазами увидеть дом Цюань. Сообщается, что толпы людей вызвали хаос в деревне. Некоторые стримеры даже залезали на деревья, посаженные у дома Хунчань, чтобы взять джекфрут в качестве сувенира. Это привело к тому, что широкой публике запретили посещать окрестности дома в связи с опасениями, что он может стать горячей точкой распространения ковида из-за большого скопления людей.

Цюань Хунчань стала самой юной представительницей Китая на Олимпийских играх в Токио.

Из из пятнадцати судейских оценок, показанных 14-летней спортсменке на Олимпиаде, десять были наивысшими.

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