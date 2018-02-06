Eurosport
Китайский геймер играл 20 часов подряд, и у него отнялись ноги прямо в интернет-кафе
Во время госпитализации мужчина больше всего беспокоился о незаконченной игре.
Неприятный случай произошел в одном интернет-кафе Чжэцзяна (Китай) в конце января. Геймер просидел за игрой 20 часов, после чего, наконец, захотел сходить в туалет. Только в этот момент он осознал, что вообще не чувствует ног.
Врачам пришлось забрать игромана в больницу. В момент госпитализации мужчина беспокоился отнюдь не о собственном здоровье. Он умолял друзей закончить за него игру.
- Это не первый дикий случай в Китае, связанный с геймерством.
- Этой зимой смертельно больной мальчик потратил собранные ему на лечение деньги на игру King of Glory.
- В октябре 21-летняя китаянка ослепла на один глаз в результате безостановочный игры на мобильном телефоне в течение суток.
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