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Китайский геймер играл 20 часов подряд, и у него отнялись ноги прямо в интернет-кафе

Китайский геймер играл 20 часов подряд, и у него отнялись ноги прямо в интернет-кафе
Eurosport

1 час назад

Во время госпитализации мужчина больше всего беспокоился о незаконченной игре.

Неприятный случай произошел в одном интернет-кафе Чжэцзяна (Китай) в конце января. Геймер просидел за игрой 20 часов, после чего, наконец, захотел сходить в туалет. Только в этот момент он осознал, что вообще не чувствует ног.

Врачам пришлось забрать игромана в больницу. В момент госпитализации мужчина беспокоился отнюдь не о собственном здоровье. Он умолял друзей закончить за него игру.

  • Это не первый дикий случай в Китае, связанный с геймерством.
  • Этой зимой смертельно больной мальчик потратил собранные ему на лечение деньги на игру King of Glory.
  • В октябре 21-летняя китаянка ослепла на один глаз в результате безостановочный игры на мобильном телефоне в течение суток.

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