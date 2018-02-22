Сценарий видеоигры Kingdom Come: Deliverance распечатали – получилась вот такенная груда бумаги

Игрушка Kingdom Come: Deliverance про средневековые приключения выбивает рекорды. Ее сценарий распечатали и сложили в одном месте. На столе получилась три огромных стопки бумаги, которая чуть не провалила поверхность.

Объем сценария вышел в два раза длиннее, чем изначальная трилогия «Властелина колец» Джона Роберта Толкина, если не брать книгу «Хоббит».

В игре около 60 часов диалогов и еще 3,5 часа вырезанных сцен. В Kingdom Come: Deliverance участвовало примерно 50 актеров.

Релиз видеоигры прошел 13 февраля, в первые три дня после выхода продали 500 тысяч копий. За неделю пользователи приобрели миллион упаковок Kingdom Come: Deliverance для PC, PS4 и Xbox One.

На выставке Gamescom 2017 Kingdom Come: Deliverance получила приз в номинации «Лучшая игра для ПК».

Книгу «Властелин колец» перевели на 38 языков. Неизвестно, хватило бы всех версий для того, чтобы проломить стол.

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