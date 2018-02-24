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«Уй, уй-уй, уй, уй!» Комментаторы Dota 2 сошли с ума и гениально отработали великую развязку матча

«Уй, уй-уй, уй, уй!» Комментаторы Dota 2 сошли с ума и гениально отработали великую развязку матча
Eurosport

1 час назад

Ты ничего не поймешь, но поймешь, что произошло что-то действительно нереальное.

Филиппинские комментаторы Mineski TV недавно сошли с ума.

В матче мейджор-турнира ESL One Katovice 2018 по Dota 2 схлестнулись Team Secret (Европа) и Fnatic (Южная Азия). Концовка матча получилась термоядерной: несмотря на то, что Fnatic отбивалась на своей базе от атак Team Secret, команда прибегнула к очень яркому и неожиданному муву: Underlord телепортировал себя и двух других героев на чужую базу, и Fnatic добили базу соперника.

Как отреагировали на это безумие перцы с Mineski TV.

  • Fnatic вышли в финальную часть ESL One Katovice 2018.
  • Помимо филиппинской команды, в битве за титул участвуют Vici Gaming, Team Liquid, Virtus.pro и Evil Geniuses.

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